Gewinnprognose erhöht Toyota hängt die Konkurrenz ab

Toyota erweist sich in Krisenzeiten als robuster als mancher Rivale und hebt seine Gewinnziele an. Der japanische Autobauer steigerte den Betriebsgewinn im Zeitraum Juli bis September um elf Prozent auf umgerechnet rund 4,5 Milliarden Euro (579,1 Milliarden Yen), wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Anders als die deutschen Konkurrenten Daimler und BMW, die ihre Gewinnerwartungen gedämpft haben, hob Toyota seine Prognose um gut vier Prozent an. Beflügelt wird der nach Volkswagen und der französisch-asiatischen Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi weltweit drittgrößte Autobauer vom schwachen Yen, der die Exporte antreibt.