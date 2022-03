Gigafactory Grünheide Die deutschen Zulieferer profitieren von Tesla

Jetzt ist Tesla wirklich da. Ende 2019 von Chef Elon Musk angekündigt, bei Umweltschützern schwer umstritten, Anfang März 2022 genehmigt. In nur gut zwei Jahren schaffte Visionär Musk etwas, was kaum jemand in der deutschen Autoindustrie für möglich gehalten hätte: In Grünheide nahe Berlin baute er in Rekordtempo eine neue Autofabrik. Und nun eröffnet sie. Was ein Fortschritt für den Standort Deutschland! Was ein Glück für deutsche Autozulieferer! Danke, Tesla!