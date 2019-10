Kobalt-Nachfrage Wie E-Mobilität die Kobalt-Nachfrage treibt

Zudem kündigte im Mai der belgische Kobalt-Verarbeiter und Elektronik-Recycler Umicore an, Teile der Kobaltraffinerie Freeport Cobalt in Finnland zu übernehmen. Und Ende vergangenen Jahres investierte der Chemiekonzern BASF in Zusammenarbeit mit dem russischen Nickelförderer Norils Nickel im finnischen Harjavalta in eine Nickel- und Kobalt-Raffinerie. Ende 2020 soll dort die Produktion von Batteriematerialien beginnen, etwa 300.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr sollen dann ausgestattet werden können. „Damit gibt es auch in Europa wichtige Kobalt-Weiterverarbeiter. Das hat sich sehr zum Positiven entwickelt“, befindet Al Barazi. Natürlich, sagt der Geologe, werde auch in Zukunft ein Großteil des Kobalts aus dem Kongo stammen. Die Abhängigkeit sei nun einmal gegeben; aber es schade auch nicht, durch eine intensivere Beschäftigung mit der Förderung und Weiterverarbeitung den Druck zu erhöhen.