Kooperation von Daimler und VW „Eine Art Google für hochwertige Gebrauchtwagen“

In Deutschland ist der Gebrauchtwagenmarkt bereits riesig. Braucht es da überhaupt noch neue Anbieter?

Der Gebrauchtwagenmarkt ist hierzulande zwar enorm wichtig. Dass aber noch viel mehr möglich ist, sehen wir in den USA. Dort werden vernünftige Gebrauchtwagen verkauft wie Neuwagen. Auf Auktionen suchen sich Händler den passenden Gebrauchten aus, restaurieren ihn aufwändig und liefern ihn direkt vor das Haus des Kunden. Nach einer mehrwöchigen Testphase kann der Kunde dann entscheiden, ob er das Auto kaufen, leasen oder zurückgeben möchte. Das zeigt, dass in Deutschland noch viel Luft nach oben ist. Das Engagement von VW und Daimler ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.