Leidende Schlüsselindustrie „Die Autohersteller halten das Geld zusammen“

WirtschaftsWoche: Herr Kames, die Autoindustrie schien wegen der Coronapandemie in die tiefste Krise ihrer Geschichte zu geraten. Nun aber läuft es in China, dem größten Absatzmarkt, wieder gut. Wie schlimm ist die Lage?

Christian Kames: Seit dem weltweiten Produktionsstopp im Frühjahr läuft es in der Tat für die meisten Unternehmen besser, als man befürchtet hatte. Insbesondere China ist ein Lichtblick, und auch der amerikanische Markt ist in einer ordentlichen Verfassung. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir dieses Jahr einen Produktionseinbruch von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen werden. Dabei ist das Produktionsvolumen bereits seit einigen Jahren rückläufig: 2017 wurden rund 95 Millionen Fahrzeuge weltweit hergestellt, dieses Jahr werden es vermutlich weniger als 70 Millionen sein. Um das Niveau von 2017 wieder zu erreichen, wird es nach derzeitiger Einschätzung mindestens bis 2026 dauern. Es gibt also deutliche Überkapazitäten, die die Autoindustrie nun zusätzlich zu ohnehin vorhandenen Herausforderungen wie Industrietransformation und Deglobalisierung bewältigen muss. Das erhöht den Druck auf die Unternehmen erheblich, was die Strategie, die Anpassungsgeschwindigkeit und die Finanzierung anbelangt.