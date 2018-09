Nach Betrugsvorwürfen US-Börsenaufsicht will Musk als Tesla-Chef kippen

An der Börse schlug die Nachricht von der Klage wie eine Bombe ein. Anleger sorgten sich, dass Musk zurücktreten müsste und das defizitäre Unternehmen ohne seinen charismatischen Chef nur schwer an benötigtes frisches Kapital kommt. „Elon ist Tesla, und Tesla ist Elon, und das ist super, wenn Elon gewinnt, aber nicht so sehr, wenn es negative Dinge im Zusammenhang mit ihm gibt“, sagte der Chef der Autoanalysefirma Kelley Blue Book, Karl Brauer. „Das gerichtliche Vorgehen der SEC könnte zu Musks Abschied von Tesla führen“, erklärte Brian Johnson von Barclays. Die „Musk-Prämie“ auf die Tesla-Aktien wäre dann dahin. Analysten von Oppenheimer erklärten hingegen, fundamental entwickele sich der Elektroautobauer in die richtige Richtung.