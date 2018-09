Schwacher Börsengang von NIO Warum Teslas Probleme die E-Autobranche gefährden

Bei E-Autobauer Tesla gibt es zurzeit einige Probleme: Das Unternehmen kämpft schon lange darum, die Produktionsziele für sein angeblich massentaugliches Model 3 zu erreichen. Tesla-Chef Elon Musk teilte per Twitter mit, dass er sein Unternehmen eventuell von der Börse nehmen will. Dann verwirft er die Idee wieder. Als vorerst letzte Eskapade zieht Musk vor laufenden Kameras bei der Aufzeichnung eines YouTube-Podcasts an einem Joint. Die Tesla-Aktie hat entsprechend reagiert und seit einem Hoch Anfang August rund 100 Dollar verloren, fast ein Drittel des Aktienwerts.