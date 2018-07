Ohne Auto auf dem Land: „Die Verkehrswende ist ein zartes Pflänzchen“

Schöne neue Welt der Mobilität: Per U-Bahn zum Hauptbahnhof, im Fernzug bis zur nächsten Großstadt, dort weiter via Carsharing – oder per App einen Wagen bestellen und auf dem Weg umweltfreundlich möglichst andere Fahrgäste aufsammeln. So sieht die Volkswagen-Tochter Moia die Zukunft. Sie hat einen modernen Shuttle-Betrieb in Hannover gestartet. „Ride-Sharing“, heißt das Zauberwort, es geht um eine Art Sammeltaxi. Im Fokus stehen Menschen ohne eigenes Auto. Aber was tun auf dem Land?