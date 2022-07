Oliver Blume wird VW-Chef Wie tickt der künftige VW-Vorstandschef?

Die größte Baustelle des Porsche-Chefs in den vergangenen Jahren war, den Hersteller PS-starker Modelle mit röhrenden Motoren in das Zeitalter klimaschonender Elektroantriebe zu lenken. Als erster reiner E-Porsche legte der Taycan 2020 einen guten Start hin und verkauft sich genauso oft wie der 911er. Die Stil-Ikone der Schwaben soll trotz Klimaschutz einen Verbrennungsmotor behalten. Dafür wagte sich Blume an ein Projekt heran, das nicht nur ein Nischenprodukt im Elektro-Zeitalter retten soll. Zusammen mit Siemens Energy und dem italienischen Energieversorger Enel investiert Porsche in eine Anlage in Patagonien, die mit Windstrom emissionsfreien synthetischen Kraftstoff erzeugt. Um auf ein großes Produktionsvolumen zu kommen, will Blume Abnehmer aus der Luft- und Schifffahrt als Verbündete gewinnen. Mit dem Plan habe sich Blume gegen den voll auf Batterieelektrik setzenden Diess durchgesetzt, erklärt ein Beobachter. „Er hat da auch Rückgrat. Er macht nicht alles mit, was der Konzernvorstand möchte.“