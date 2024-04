E-Autobauer: Bringt Tesla Robotaxi und Kompaktauto auf den Markt?

Beim derzeitigen heftigen Preiswettbewerb im Elektroautomarkt könnte Tesla ein neues, preisgünstiges Modell dringend gebrauchen, nicht nur in China, sondern auch in den USA und in Europa. Viele Analysten halten es für einen Fehler, dass Musk stattdessen seine Ressourcen und Talente auf den ausgefallenen und aufwendig zu produzierenden Cybertruck fokussierte, der seit Ende vergangenen Jahres ausgeliefert wird. Tatsächlich hatte Musk zugegeben, „dass wir mit dem Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt haben.“



Lesen Sie auch: Der wahre Preiskrieg ums E-Auto kommt erst noch



Dass Musk einen preisgünstigen Wagen irgendwann anbieten wird, liegt auf der Hand. Früher hatte er solch ein Auto mal als „Dreh- und Angelpunkt“ seiner Strategie bezeichnet. Vielleicht meinte er das mit der Lüge. Und es kann durchaus sein, dass er noch in diesem Jahr zusätzlich auch einen Kleinwagen präsentieren wird. Jüngst hatte er seinen Mitarbeitern im Werk in Grünheide gar versprochen, dass solch ein Kompakt-Tesla auch in Deutschland hergestellt wird. Und schließlich braucht er solch ein günstiges Modell, um sein ambitioniertes Ziel einer Produktion von 20 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2030 – mehr als die derzeitige Jahresproduktion von Toyota und Volkswagen zusammengezählt – zu erreichen.