Weltpremiere des Nio ET7 Das ist Chinas Antwort auf Tesla, Audi und Co.

Wie bei den anderen Modellen setzt Nio dabei auf ein Batteriewechselsystem. Bis Ende des Jahres sollen in China dafür 500 Wechselstationen entstehen, die einem die zähen Ladevorgänge im Alltag ersparen sollen. Die Stationen sind etwa so groß wie eine Doppel-Garage und strategisch in der Nähe von Autobahnen und Schellstraßen positioniert. In den Hightech-Containern läuft alles automatisch ab: Eine Hebebühne hievt das Auto etwa einen halben Meter in die Höhe. Von unten nähert sich auf einer Schiene ein Roboter, der unter dem Fahrzeug die Schrauben des hunderte Kilo schweren Akkus löst und ihn entfernt. Danach setzt die Maschine eine frische Zelle ein, das Auto senkt sich wieder. Innerhalb einer Stunde lädt die Station den leeren Akku auf und setzt ihn später einem anderen Fahrzeug ein. Pro Tag können an jeder der Ladestationen bis zu 321 Akkupakete gewechselt werden. In den nächsten zwei Jahren sollen es über 1000 werden.