Fusion der Vermögensverwaltungen Deutsche Bank erwägt DWS-Verkauf an UBS

Die Finanzagentur „Bloomberg“ hatte Anfang April berichtet, dass die UBS verschiedene Optionen für ihr Asset-Management-Geschäft prüfe. Dazu zählten auch ein Verkauf von Teilen oder eine Fusion. UBS habe im Zuge dessen auch eine Übernahme der DWS erwogen, um diese mit der eigenen Sparte zusammenzuführen und das fusionierte Geschäft dann abzuspalten. Zwei Personen mit Kenntnis der Hintergründe zufolge haben auch die Allianz und der zur französischen Großbank Credit Agricole gehörende Asset-Manager Amundi Interesse an der DWS bekundet. Amundi-Verwaltungsratschef Xavier Musca hatte Anfang April auf eine Frage nach einem Interesse an der DWS gesagt: „Wir halten Amundi für einen natürlichen Konsolidierer in Europa, insbesondere in der Euro-Zone.“