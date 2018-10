Goldman Sachs Deutschlandchef Fink erwartet weniger Fusionen

Wegen des Brexits rechne die Bank damit, dass sich die Zahl der Mitarbeiter in Frankfurt auf 400 bis 500 etwa verdoppeln werde. Sie stärke zuerst Funktionen wie IT, Risikomanagement und Personal. Goldman sei auch auf einen harten Brexit ohne Übergangsfristen vorbereitet. „Unsere Pläne sind so konzipiert, dass wir Ende März 2019 operativ richtig aufgestellt sind“, sagte Fink. Im Zuge der Verlagerung werde die Bilanzsumme der Bank in Deutschland von derzeit unter einer Milliarde Euro so stark steigen, dass die Bank davon ausgehe, künftig von der EZB überwacht zu werden. Als Sitz einer neuen Europäischen Aktiengesellschaft werde Frankfurt zum „Zentrum unserer Aktivitäten in Kontinentaleuropa“, sagte Fink. Mit der neuen Struktur könne die Bank das Geschäft in der Euro-Zone flexibel steuern, etwa über Zweigstellen in anderen Ländern. Fink selbst wird an der Spitze der neuen Gesellschaft stehen. „Der Vorstand der neuen Gesellschaft wirde der selbe wie der der deutschen Aktiengesellschaft sein“, sagte er.