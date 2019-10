Ein Teil der Anerkennung für „fast alles, was man in Europa sieht, die Schaffung von mehr als elf Millionen Arbeitsplätzen in kurzer Zeit, den Aufschwung, das nachhaltige Wachstum für mehrere Quartale“ gebührt zu Recht dem EZB-Präsidenten. Doch genauso wie den übrigen Notenbanken auf der ganzen Welt geht auch der EZB die Munition aus, um zukünftige Konjunkturabkühlungen zu bekämpfen. Die Zinsen sind nahezu weltweit bereits niedrig oder negativ. Selbst der Möglichkeit, die Märkte auf eine längere Zeit mit niedrigen Zinsen einzustimmen, könnten Grenzen gesetzt sein; der Markt rechnet bereits damit, dass das Niedrigzinsumfeld in der Eurozone rund 15 Jahre und in der Schweiz fast 30 Jahre anhalten wird.