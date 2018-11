Telekom, Commerzbank, Siemens Die Quartalszahlen des Tages

Anleger heben für HeidelCement den Daumen nach Zahlen

Die Ankündigung von Sparmaßnahmen und eines Aktienrückkauf-Programms hat Anleger am Donnerstag zum Einstieg in Titel von HeidelbergCement ermuntert. Außerdem herrschte Analysten zufolge Freude darüber, dass der Baustoffkonzern im dritten Quartal besser abschnitt als erwartet. Die Aktien stiegen zeitweise um 7,8 Prozent auf 65 Euro und waren mit Abstand der größte Gewinner im Dax.

Mitte Oktober hatte HeidelbergCement noch das Gewinnziel für 2018 gekippt und seine Investoren damit auf dem falschen Fuß erwischt. Im Zeitraum Juli bis September verdiente der Hersteller von Zement, Sand und Beton mit 1,04 Milliarden Euro auf vergleichbarer Basis operativ zwei Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die Erlöse kletterten um zehn Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. „Die Zahlen des dritten Quartals waren nicht so schlecht wie befürchtet“, erklärte Analyst Marc Gabriel von Bankhaus Lampe. Außerdem seien die Aussichten für die Baubranche gut, sie habe ihren Höhepunkt in den meisten Märkten noch nicht erreicht. Gabriel bestätigte seine Einstufung für die HeidelbergCement-Aktie mit „Buy“ und das Kursziel mit 80 Euro.

Analysten des Brokerhauses Davy bezeichneten HeidelbergCements Ziel, in den kommenden Jahren in Vertrieb und Verwaltung 100 Millionen Euro einzusparen, als „positive Überraschung“.