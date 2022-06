USA: Vier US-Großbanken heben nach Stresstest Dividende an

Die US-Großbanken Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America und Wells Fargo heben ihre Dividende an, nachdem sie den jährlichen Stresstest der US-Notenbank Fed mit ausreichenden Kapitalpolstern bestanden haben. Die Fed hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, die in den USA tätigen großen Banken seien gut für eine Wirtschaftskrise gerüstet. In dem Testszenario, das eine Rezession simulierte, behielten die 34 geprüften Banken im Schnitt eine Kapitalquote von 9,7 Prozent, mehr als doppelt so viel wie erforderlich.