Wütende Investoren Gläubiger bereiten Verfahren gegen HSH Nordbank vor

Den daraus resultierenden Verlust von rund einer Milliarde Euro schultert die Bank – weshalb sie 2017 rote Zahlen schrieb. Die Kläger halten die Transaktion des Portfolios für „nicht angemessen“, wie es in den Unterlagen heißt. Sie stellen insbesondere die Frage, warum es kein separates Bieterverfahren für das Portfolio gab, sondern ausschließlich die Käufer der Bank zu einem guten Preis darauf zugreifen konnten.

Zusätzlich werfen die Kläger der Bank noch vor, dass sie zu viel Kapital in ihre Reserve für allgemeine Bankrisiken gesteckt. Die sogenannte 340g-Reserve erlaubt es Banken, sich gegen allgemeine Risiken abzusichern und für schlechte Zeiten vorzusorgen. Die Fonds meinen nun aber, dass die Bank den Puffer auch für „bankspezifische Risiken“ genutzt habe, wie es in den Unterlagen heißt. Ohne den üppigen Aufbau der Reserven, so die Fonds, hätte die HSH in drei der vergangenen fünf Jahre netto einen Gewinn ausweisen können. Allein in dieser Zeit seien die Reserven um insgesamt 1,3 Milliarden Euro aufgestockt worden.