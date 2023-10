5G-Netze Herr Höttges, warum nehmen Sie Huawei so in Schutz?

Telekom-CEO Timotheus Höttges bei seiner Keynote im Rahmen von Europas führender Digitalisierungsinitiative auf Entscheider-Level DIGITAL X im Mediapark. Köln, 20.09.2023 NRW Deutschland *** Telekom CEO Timotheus Höttges during his keynote address at Europes leading digitization initiative at decision-maker level DIGITAL X at Mediapark Cologne, 20 09 2023 NRW Germany Copyright: xChristophxHardtx

imago images

Bild: