Bahn-Betriebsratschef Schwarz „Alle sind unzufrieden, überall“

Die Deutsche Bahn könnte profitable Töchter verkaufen, etwa die Logistikfirma Schenker und den Nahverkehrsbetreiber Arriva. Steht das bald an?

Der Verkauf von Arriva und Schenker ist derzeit völlig offen. Ich halte einen Verkauf ohnehin für falsch. Er würde einmalig Geld bringen, aber damit ist nicht viel gewonnen. Die Tochtergesellschaften verdienen Geld, das langfristig der Eisenbahn in Deutschland zugutekommt. Und das letzte, was wir brauchen, ist eine Trennung des Konzerns in ein Schienennetz und die Transporteinheiten. Das fordern ja die Grünen und die FDP. Aber dann hätten wir englische Verhältnisse. Die Bahn dort ist nicht leistungsfähig.



Die Bahn investiert in neue Fahrzeuge, etwa den ICE4. Das neue Flaggschiff ist seit einem Jahr in Betrieb. Sind die Mitarbeiter hier zufrieden?

Es gibt ein paar Kinderkrankheiten. Die Türen machen zum Beispiel Probleme. Aber im Großen und Ganzen ist das ein guter Zug, der auch bei den Mitarbeitern an Bord gut ankommt. Probleme machen zurzeit eher die älteren ICE-Modelle. Die Bordbistros im ICE1 zum Beispiel sind ständig defekt. In der Werkstatt Nürnberg läuft gerade ein neues Modernisierungsprogramm, das den Betrieb des ICE1 stabilisieren soll. Auch beim ICE3 steht das Bordbistro auf der Agenda. Ingenieursteams bauen gerade ein neues Bistro, das weniger anfällig ist.