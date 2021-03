Balearen-Urlaub trotz Corona Das neue Gesicht von Mallorca

Dabei testet die Baleareninsel die Loyalität ihrer Fans wie nie zuvor. Denn wer jetzt ankommt wird vom gewohnten Mallorca mit Party, Straßencafés und Abendessen in der kühlen Abendbrise noch auf längere Zeit nicht viel wiederfinden. Denn die Insel ist in weiten Teilen fast auf null heruntergefahren. Das erlebten alle, die seit der Eröffnung am vergangenen Sonntag mit einem der ersten Jets im auf Katalanisch Son Sant Joan genannten Flughafen im Westen der Hauptstadt Palma gelandet sind. Nutzen sonst im März etwa 40.000 Reisende pro Tag den drittgrößten Airport in Spanien, sind es jetzt nicht mal 5000. Bereits am Flughafen sind Restaurants, Läden als auch die Schalter der Autovermieter größtenteils geschlossen. Das gleiche Bild prägt die ganze Insel. Selbst das quirlige Palma wirkt wie im Winterschlaf wie sonst um diese Zeit nur die Nebenorte wir Alcúdia oder Andratx.