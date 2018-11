Billigflieger Ryanair und Verdi nähern sich Tarif-Einigung für Flugbegleiter

Ryanair fliegt mehr als 215 Flughäfen in 37 Ländern in Europa und Nordafrika an. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 14 500 Menschen - und steckt in einem tiefgreifenden Wandel, seit sich Piloten und Flugbegleiter zunehmend in Gewerkschaften organisieren und europaweit vernetzen. In mehreren Ländern hat sich das Unternehmen inzwischen mit Gewerkschaften geeinigt.