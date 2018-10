Ryanair-Beschäftigte Bundesregierung plant „Betriebsratsgarantie“

Im Tarifstreit beim Billigflieger Ryanair erhalten die Flugbegleiter und Piloten Schützenhilfe von der Bundesregierung. Arbeitsminister Hubertus Heil will mit einer Gesetzesänderung den Beschäftigten bei Fluggesellschaften die Gründung eines Betriebsrats ermöglichen, auch wenn es keinen Tarifvertrag gibt, wie er am Freitag in Frankfurt sagte. Dies sei bislang bei Ryanair nicht möglich. „Wer sich so benimmt, legt sich mit der gesamten Bundesregierung an“, betonte der SPD-Politiker. Mit dem Vorstoß wolle er ein gesetzliches Schlupfloch schließen.