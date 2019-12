BrandIndex Wie T-Mobile US und Sprint zusammenpassen

Telekomtochter T-Mobile hält sich in den USA nicht mit Werbung zurück und versucht etwa mit Familien-Tarifen oder Streaming-Kombi-Angeboten neue Kunden zu gewinnen. Zur Strategie gehört aber auch, durch die Übernahme anderer Anbieter zu wachsen. Was 2012/2013 mit MetroPCS gelang, will T-Mobile jetzt mit Sprint wiederholen. Beim Blick auf Zielgruppen-Struktur und das Image der beiden Marken zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede: Sprint ist nach Verizon, AT&T und T-Mobile der kleinste der vier großen Netzbetreiber in den USA. Sechs Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner geben an, dort Kunde zu sein.