Brexit-Notfallplan Easyjet erwägt, seine britischen Aktionäre loszuwerden

Auf dem Berliner Markt ist das Geschäft auch für das laufende Geschäftsjahr nicht profitabel, wie Easyjet-Europa-Geschäftsführer Thomas Haagensen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dies sei aber normal, wenn an einem Standort 10 Millionen zusätzliche Sitzplätze angeboten würden. Viele Strecken seien noch nicht einmal ein Jahr alt. Easyjet hatte Anfang 2018 in Berlin-Tegel einen Teil des Geschäfts der insolventen Air Berlin übernommen. Zuvor waren die Briten bereits in Schönefeld aktiv. Insgesamt hat Easyjet derzeit 35 Maschinen in Berlin stationiert.