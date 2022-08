Chemiekonzern wollte Vögel schützen BASFs verunglücktes Bio-Experiment

Nach anfänglicher Begeisterung ließ das Interesse der Kunden allerdings stark nach. Ernüchterung kehrte ein. Mittlerweile hat die Bäckerei den Verkauf des speziell beworbenen Brotes gestoppt, das Konzept wird gerade überarbeitet. So sollen auch künftig in Bäckereien Brote, deren Getreide aus Agrarflächen mit Lerchenfenstern oder Blühwiesen für Insekten stammt, besonders herausgestellt werden – wie genau, ist noch unklar. Bei der BASF registrierten sie enttäuscht, dass es mit dem Engagement für Artenschutz in der Bevölkerung offensichtlich doch nicht so weit her sei. Womöglich war es auch zu schwierig, den Kunden die komplexe Idee mal eben an der Ladentheke zu vermitteln.