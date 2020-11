Circus Roncalli „Ich fliege einen voll besetzten Jumbo Jet und weiß nicht, wie viel Benzin noch im Tank ist“

Wie lange halten Sie das noch durch?

Sie müssen es sich so vorstellen: Gefahr liegt in der Luft, aber man funktioniert noch. Ich habe einige Ideen, was wir tun können, aber das ist noch nicht spruchreif. Und niemand kann sagen, dass es nächstes Jahr besser wird. Wissen Sie – es fühlt sich so an: Ich fliege einen voll besetzten Jumbo Jet und weiß nicht, wie viel Benzin noch im Tank ist. Noch fliege ich und reagiere – auf Wind, den Kompass, alles funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch fliegen kann. Wann stürzen wir ab? Wir sind über dem Meer und wissen nicht, ob wir ans Ufer kommen, zum nächsten Flughafen. Und das geht nicht allein uns so, sondern der ganzen freien Kulturszene. Alle hängen in der Luft. Da muss man gute Nerven haben, funktionieren - und durchhalten. Denn ohne Kultur geht es nicht – von Politik allein kann keiner leben.



Mehr zum Thema: Bundeskanzleramtschef Helge Braun erklärt, wie der Kampf gegen das Coronavirus weiter gehen muss.