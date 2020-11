Circus Roncalli „Ich fliege einen voll besetzten Jumbo-Jet und weiß nicht, wie viel Treibstoff noch im Tank ist“

Der erste Schlag kam schon früh – ausgerechnet im Frühjahr wollte Roncalli mit seinem neuen Programm auf Tour gehen. Wie haben Sie das im März erlebt?

Wir waren tatsächlich in Deutschland die Ersten, die es getroffen hat in diesem Frühjahr. Wir hatten alles vorbereitet für die Premiere unseres neuen Programms. Wir hatten den ganzen Circus mit einem Sonderzug nach Recklinghausen gebracht, alles aufgebaut, eingeleuchtet, einstudiert. Dann kam die Generalprobe, am nächsten Tag, einem Samstag, sollte die Premiere sein unseres Programms „All for Art – Art for All“. Alles lief gut. Und in der Nacht kam der Bürgermeister und sagte: Ihr dürft morgen nicht spielen. Das zog uns den Boden unter den Füßen weg.