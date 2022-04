Corporate Governance Die Übernahme der Deutschen Wohnen missachtet die Standards guter Unternehmensführung

Umso bedeutender erscheint vor diesem Hintergrund, dass ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer einen von der Geschäftsführung der Deutsche Wohnen zu erstellenden Abhängigkeitsbericht zu prüfen hat, in dem erklärt werden muss, warum das Geld nicht – wie in der Vergangenheit – zu einer höheren Rendite am Immobilienmarkt oder in die Bestandsimmobilien hätte investiert werden können. Es bleibt zu hoffen, dass die kürzlich verschärfte Haftung der Wirtschaftsprüfer dafür sorgen wird, dass diese Prüfung sorgfältiger ausfällt, als dies früher gelegentlich der Fall war.



