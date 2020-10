Entschädigungen bei Verspätungen Deutsche Bahn plant digitale Fahrgastrechte – aber es dauert noch

Die Bahn gibt sich nach außen hin zwar gerne modern und digital. Sie investiert in Start-ups, die Weichen per Ferndiagnose warten, Sammeltaxis per App betreiben und verkauft selbst Tickets über die Navigator App seit Jahren digital. Die Bahn ist stolz darauf, dass Kunden ein Ticket „bis kurz vor Abfahrt buchen“, ihren Sitzplatz online reservieren und per Komfort-Check-in „eigenständig die Ticketkontrolle“ durchführen können. Geht es um die Geld-zurück-Garantie bei verspäteten Zügen, bevorzugt die Bahn seit Jahren eine analoge, antiquierte, antagonistische Lösung.