„Es lief nichts wie geplant“ Schifffahrt: Diese 4 Grafiken erklären das verrückteste Jahr seit Erfindung des Containers

„Wir mussten annehmen, dass das Jahr sehr hart wird“, sagt der Reedereichef. Damals habe es niemand kommen sehen, dass sich die Nachfrage so schnell – und so stark – wieder erholen würde. Schon zum Ende des Sommers stieg die Konsumfreude wieder an, insbesondere in den USA. Statt in Konzerttickets oder Massagen und Pediküren steckten die Menschen ihr Geld in Sportgeräte, die neue Playstation, oder Dekoration für das Haus, in dem sie nun so viel Zeit verbrachten. „Dinge, die aus China verschifft werden“, sagt Habben Jansen.