FC Bayern München „Die Granden müssen erkennen, dass sie für die Transformation keine Glaubwürdigkeit besitzen“

Alexander Ruscheinsky: Ja, in jedem Fall. Die Wertediskussion hat in Deutschland so viel Schwung angenommen, dass sie auch nicht vor dem großen FC Bayern Halt macht. Die Führungsriege musste lernen, dass die Mitglieder ein klares Mitspracherecht haben und sich Gehör verschaffen und damit Einfluss nehmen. Jahrzehntelang gab es nur das Ziel nationale und internationale Titel, ohne Schulden zu machen und dabei sogar noch wirtschaftlich zu wachsen. Da kann mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge & Co rückblickend auch keiner mithalten. Zukünftig aber reicht das nicht mehr.