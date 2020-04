Ferienflieger Condor-Verkauf an polnische LOT geplatzt

Der Verkauf des Ferienfliegers Condor an den Eigentümer der polnischen Fluggesellschaft LOT ist geplatzt. Eine Sprecherin der staatlichen PGL bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters den Rückzieher. PGL habe Condor darüber am Montag informiert. Mehr wolle sie dazu nicht sagen. Von der Entscheidung habe man Condor unterrichtet, sagte ein anderer Sprecher des Mutterkonzerns PGL der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Der Schritt hatte sich angesichts der Coronakrise abgezeichnet: Vor gut einer Woche hatte es geheißen, LOT brauche selbst Staatshilfe. Sprecher von Condor und von Sachwalter Lucas Flöther wollten sich zu der Absage aus Polen nicht äußern – so auch das Bundeswirtschaftsministerium.