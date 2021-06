Flugbranche Die brüchige Erholung der Luftfahrt

Das wirkt bis heute. Laut BDL und DRV liegt die angebotene Kapazität in Deutschland noch immer deutlich stärker unter dem Jahr 2019 als in anderen Ländern. So sind trotz der bereits nach Ostern begonnene Lockerungen bei den Reiseauflagen in der Sommersaison von Mai bis August 56 Prozent weniger Sitze zu haben als vor zwei Jahren. Damit bildet Deutschland zusammen mit Schweden das Schlusslicht in Europa. Nicht nur Urlaubsziele wie Spanien, die Türkei oder Griechenland haben ein im Verhältnis ein größeres Angebot. Auch in den Niederlanden oder Österreich ist das Angebot höher.