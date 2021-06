Wirtschaft von oben #109 – Flughäfen Luftfahrt im kollektiven Aufschwung? Diese 5 Beispiele sprechen eine andere Sprache

Fallbeispiel Roswell International Air Center im US-Bundesstaat New Mexico: An dem vermeintlichen UFO-Hotspot sowie in Kingman und Tucson im nahen Arizona stellen vor allem die großen Linien American Airlines, Delta Airlines und Southwest ihre Jets ab. Für die geht es eigentlich bereits bergauf. Insgesamt haben sie bereits mehr als 80 Prozent ihrer Flieger zurück in den Dienst geholt. Doch die Stellplätze in Roswell, Kingman und Tucson leeren sich deutlich langsamer.

Das rührt zum einen daher, dass viele Airlines nun endlich in größeren Stückzahlen die lange mit einem Flugverbot belegte Boeing 737 Max bekommen haben. Der Problemflieger, der seinen Hersteller an den Rand des Ruins trieb, parkte oft an anderen Orten, darunter auch der Angestellten-Parkplatz von Boeing in Seattle. Viele ihrer älteren Maschinen ließen die US-Riesen darum erstmal in der Wüste.