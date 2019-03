 Fluggesellschaft: Ryanair zieht Ersatzteile aus englischem Lager ab

Größere Lager – neben dem Zentrallager in England – gebe es an den Standorten Bergamo, Madrid und Dublin. Daneben existierten kleinere Lager, in Deutschland etwa in Schönefeld und Frankfurt am Main. In Deutschland ist eine hundertprozentige Tochterfirma für die Wartung der Flugzeuge zuständig – die Ryanair Engineering Germany GmbH.