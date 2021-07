Foodpanda-Deutschland-Chef So will Delivery Hero zur deutschen Nummer eins auf dem Liefermarkt werden

Wirklich? Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg sagte Ende Mai, seine Ambition sei es gar nicht, der größte Essens-Bestell- und -Lieferdienst in Deutschland zu werden. Andererseits befeuert er auch häufiger die „the winner takes it all“-Mentalität. Was ist denn nun Ihr Ziel in Deutschland?

Es geht mehr darum, dass wir nicht kurzfristig die Nummer eins sein wollen und müssen. Sondern dass wir uns auf unseren Service fokussieren: Wenn wir den besten Service bieten, die beste Abdeckung haben, die meisten Restaurants, die meisten Produkte und die meisten Shops, die schnellste Lieferzeit – wenn wir das alles schaffen, und wir wissen, dass wir das können weil in anderen Ländern zeigen wir das bereits – dann wird der Rest von alleine kommen. Es macht keinen Sinn in einen Markt einzutreten und von vorneherein zu sagen: Wir werden nie den besten Service haben.



Sie starten in Deutschland aber mit Verspätung, Wettbewerber wie Lieferando und Uber Eats sowie Gorillas und Flink haben einen deutlichen Vorsprung. Zudem sind deren Namen vielen Deutschen schon ein Begriff – Foodpanda kennt hierzulande niemand.

Wettbewerb ist immer herausfordernd, sonst wäre es langweilig. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in einer sehr guten Position sind.



„Lieferung in unter 10 Minuten“, verspricht Foodpanda. Glauben Sie wirklich, dass es für die Leuten ausschlaggebend ist, dass Sie etwa drei Minuten schneller liefern als Gorillas und Flink?

Es wird nicht darum gehen, ob man in 7 oder 10 Minuten liefern kann. Sondern: Wer bietet den besten Service? Und es geht für uns auch nicht darum, den Markt in den nächsten 6 oder 12 Monaten zu erobern. Sondern es ist eine langfristige Herausforderung. Und am Ende wird sich der Player durchsetzen, der den besten Service anbietet. Das ist unser einziger Fokus. Und wir wissen, was wir können. Und wir wissen, was in Deutschland funktioniert.



Für das Supermarktgeschäft kooperieren Sie hierzulande mit dem britischen Konsumgüterhersteller Unilever. Wie kommt’s – und warum nicht mit einem Lebensmittelhändler, so wie es Flink mit Rewe macht?

Bei Unilever wird es nicht bleiben, wir werden mit mehreren Herstellern zusammenarbeiten. Derzeit befinden wir uns noch im Aufbau unseres Sortiments. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht in anderen Ländern und für uns funktioniert es einfach gut, wenn wir direkt mit den Herstellern zusammenarbeiten und direkt von ihnen beziehen.



Sie starten zunächst in Berlin. Welche Städte kommen als nächstes und wann?

Das steht zwar schon fest, werden wir aber jetzt noch nicht kommunizieren.