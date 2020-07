Fraport Preisaufschlag statt Rabatt für Spohr

Die kühle Absage hat Spohr wohl nicht erwartet. „Bei den Flughäfen gilt wie in allen Teilen der Flugbranche: Zu wenig Gewinn für die Airlines und zu viel für andere Teile“, so Spohr im Frühjahr auf einer Investorenrunde. Dann keilte er gezielt in Richtung Fraport. „Die Gebühren in Frankfurt waren immer schon zu hoch und werden immer zu hoch sein.“ In Zeiten schwacher Nachfrage werde ihm der höhere Wettbewerb um die verbliebenen Flüge helfen, Frankfurt gegen seine anderen Drehkreuze München, Zürich, Wien und Brüssel auszuspielen. „Das System optimieren wir jetzt und achten dabei auf die Kosten“, so Spohr. Und falls es einer seiner Airportchefs bis dahin noch immer nicht verstanden hatte, stellte er klar: „Wir brauchen nicht mehr alle Flughafen-Kapazität und können sie bewegen.“