Güterbahn DB Cargo Warum Lokführer so viel Taxi fahren

Das Management von DB Cargo bekommt die operativen Probleme seit Jahren nicht in den Griff. Der Fuhrpark ist veraltet, die Prozesse sind vielfach analog, die Einsatzpläne der Mitarbeiter teils unabgestimmt. Innerhalb von zehn Jahren wurden die Chefs vier Mal ausgetauscht. Geholfen hat all das wenig. Auch in diesem Jahr haben die Lokführer in nur rund 35 Prozent ihrer tatsächlichen Arbeitszeit einen Güterzug gesteuert. Interne Auswertungen, die der WirtschaftsWoche vorliegen, zeigen, dass die Werte im ersten Halbjahr 2019 nicht nur unter Plan liegen, sondern auch unter Vorjahresniveau.



Die Politik will in den kommenden Wochen entscheiden, ob der Einzelwagenverkehr überhaupt noch eine Zukunft hat – und wenn ja, welche. Die Defizite jedenfalls summieren sich seit Jahren auf immer neue Rekordwerte. Das „kalkulatorische Segmentergebnis“ erhöhte sich von einem Verlust in Höhe von 98 Millionen Euro im Jahr 2014 auf ein Minus von 211 Millionen Euro im Jahr 2018. Das zeigen interne Dokumente für den Aufsichtsrat.