Immobilienentwickler Gröner „Wahrer Reichtum hat nichts mit Geld zu tun“

Was kann der Staat tun dagegen, dass attraktiver Wohnraum in Städten immer unbezahlbarer wird?

Die schlechte Nachricht ist: In der sozialen Marktwirtschaft steckt das Wort Marktwirtschaft. Wer mehr bezahlen kann, wird eine bessere Lage erobern können. Der Staat kann weniger gut Verdienende nicht mit besser Verdienenden gleichstellen. Aber er gewährt den Schwächsten Hilfen bei Essen, Unterkunft und Arbeit. Und er kann auch in besserer Lage geförderten Wohnraum zu Verfügung stellen – etwa auf 100 neu gebaute Wohnungen 30 für Menschen in Armut. In Mannheim ist es der Stadt beispielsweise gelungen eine innovative Vorgehensweise einzuführen mit einer Quote für bezahlbares Wohnen. In Köln können mit dem kooperativen Baulandmodell viele Wohnungen für Mieter mit niedrigem Einkommen bereitgestellt werden.