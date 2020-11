Japanischer Investor steigt bei Tier ein Haben Sie keine Angst vor Softbank, Herr Leuschner?

Wieso sind die so niedrig?

Wir arbeiten mit austauschbaren Batterien. Wir müssen also nicht mit Transportern in die Stadt fahren, die Scooter einsammeln, sie dann in einer Halle am Stadtrand mehrere Stunden aufladen und sie am Ende vollgeladen in den frühen Morgenstunden wieder aufstellen. Wir tauschen die Batterien einfach auf der Straße aus. Dank der geringen Kosten können wir seit Juni profitabel arbeiten und sind klarer Marktführer in Europa.