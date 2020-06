Krankenhäuser und Corona „Wir sollten uns die Feuerwehr zum Vorbild nehmen“

In der Krise funktioniert anscheinend auch, was sonst in der Konkurrenz nicht läuft: Die Kranken werden in Krankenhäuser gebracht, wo ihnen am besten geholfen wird...

Wir schlagen schon lange vor, eine Stratifizierung der Krankenhäuser vorzunehmen, also abzustufen, wer welche Behandlungsmöglichkeiten hat. Danach müssen dann die Patienten verteilt und die Vergütung unterschieden werden.



Wie sieht gute Krankenhausversorgung in Ihrer Vorstellung aus?

Wir hatten während der Pandemie die Versorgung spezieller Patienten in Zentren konzentriert und andere Bereiche heruntergefahren. Für die Zukunft brauchen wir Reservekapazitäten. Das funktioniert aber im aktuellen Vergütungssystem nicht. Man bekommt nur Geld für Patienten, die tatsächlich behandelt werden. Es wäre sinnvoller, sich die Feuerwehr als Vorbild zu nehmen. Niemand kommt auf die Idee, eine Feuerwehr nur nach den Einsätzen zu bezahlen. Die wird danach bezahlt, dass sie dort ist, wo sie gebraucht wird und dass sie gut vorbereitet ist.