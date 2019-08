Doch Zweifel am E-Scooter als solchem kommen nicht nur von den Behörden, sondern vor allem aus der Bevölkerung, die sich über mitten auf dem Gehweg geparkte E-Scooter und rasante bis gefährliche Fahrer beschwert. Wie überzeugen Sie diese Kritiker von einem Lime-Roller? Dass sie brav mit den Städten kooperieren, dürfte sie nicht beschwichtigen.

Für uns hat die Sicherheit der Fahrer und der anderen Verkehrsteilnehmer oberste Priorität. Mit den bestehenden deutschen Gesetzen und beispielsweise von der Straße klar abgetrennten Radwegen können wir beides schon recht gut gewährleisten. Und wir teilen Daten über das Fahrverhalten unserer Kunden mit den Städten und wollen es ihnen so ermöglichen, die E-Scooter perfekt in den Verkehr einzubinden – etwa auch durch gesonderte Abstellzonen. Außerdem bieten wir Fahrtrainings und Informationsveranstaltungen in den verschiedenen Städten an. Darüber hinaus sind viele der Fahrer zum ersten Mal auf einem E-Scooter unterwegs und parken ihre Roller nicht absichtlich mitten auf dem Gehweg. Übrigens war die Gesellschaft bei der Einführung des Automobils ähnlich unerfahren und musste erst lernen, es perfekt zu nutzen und in den Verkehr einzubinden. Alles braucht seine Zeit.