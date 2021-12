Logistik „Die Konkurrenz hat Amazon Air selbst provoziert“

Amazon hat für viele Milliarden Euro in Rekordzeit eine Frachtlinie aufgebaut. Was bringt das?

Es macht das Unternehmen unabhängig. Es ist seit langem erklärter Teil der Strategie von Amazon, den Kundenwunsch in den Vordergrund zu stellen. Und da Kunden nicht warten mögen, steht die konsequente Verkürzung der Zustellzeit mit an oberster Stelle von Amazons Prioritätenliste.