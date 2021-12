Amazons Frachtairline Bezos' Bescherungsbomber

Dazu erlaubt diese Praxis auch eine ganz eigene Arbeitsweise beim Aufbau der Lager an den Flughäfen, berichtet ein Manager eines Partnerunternehmens. Während etwa DHL beispielsweise beim Aufbau des Standorts in Leipzig im Jahr quasi den vorherigen Standort in Brüssel kopiert hat, fing Amazon bei seiner Halle mehr oder weniger neu an. „Da haben viele den Kopf geschüttelt und gedacht, so schaffen die das nie“, erinnert sich ein Logistikexperte. „Und sie haben auch auf Ratschläge von außen kaum reagiert.“ Stattdessen hätten die Amazon-Manager gezielt durch ständig neue Verbesserung ausprobiert, was am Standort am besten funktioniert. Außenstehenden sagten sie: Man werde Fehler machen, aber keinen zweimal und aus jedem Fehltritt lernen, so der Logistikexperte und ergänzt: „Dabei zahlten sie ordentlich Lehrgeld, aber davon haben sie ja genug.“ Und am entstand aus einer Sicht ein System, das überlegen sei, weil es an jedem Standort ein wenig anders arbeitet.