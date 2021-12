Lufthansa, Ryanair und Co. Airlines träumen von Sommer ohne Corona-Sorgen

Nach dem zweiten schwierigen Corona-Krisenjahr richten Airlines und Reiseveranstalter alle Hoffnungen auf ein starkes Sommergeschäft. So könnten sie einen großen Schritt zu einer Normalisierung gehen, mit der aber erst in zwei, drei Jahren gerechnet wird. Das Wohl und Wehe der hart von Corona getroffenen Reisebranche ist eng mit dem Auf und Ab der Infektionszahlen in der globalen Seuche verknüpft. Reisebeschränkungen als Teil staatlicher Abwehrmaßnahmen haben Airlines und Tourismus in ihre historisch schwerste Krise gestürzt. Viele Länder haben in Reaktion auf die Omikron-Variante ihre erst vor wenigen Monaten gelockerten Auflagen mitten in der Weihnachtsreisezeit wieder verschärft und viele Flüge wurden gestrichen. Die Reisebranche hofft nun erneut auf eine Erholung im Sommer. Doch Experten warnen, die Unternehmen könnten enttäuscht werden. „Wir sind weit davon entfernt, hier durch zu sein“, sagte Peter Harbison vom Centre for Aviation (CAPA) kürzlich bei einer Konferenz der Denkfabrik.