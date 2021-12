Neue Coronavirus-Variante So bringt Omikron den Billigfliegern noch mehr Vorsprung

Für einen Aufschwung der Flugdiscounter sprechen alte Tugenden und etwas Glück. Ein gute Fügung ist es, dass sie fast ausschließlich im einzigen Bereich des Fluggeschäfts aktiv sind, der funktioniert: Short Haul Leisure. So nennt die Branche günstige Nonstop-Flüge in Europa für Urlauber, Arbeitsmigranten und Besuche bei Verwandten und Freunden. Das Geschäft ist im Krisenjahr 2020 auf 40 Prozent und damit relativ wenig abgesackt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Billigflieger ihre Maschinen um fast jeden Preis füllen und die Kunden bei den meist kurzfristigen Öffnungen eines Reisegebiets günstigere Angebote fanden als bei den etablierten Linien wie Lufthansa. Dagegen sind Geschäftsreisen, Umsteigeverbindungen und Langstrecken – die Spezialität von Air France und Co. – auf im Schnitt 20 Prozent abgesackt. Zudem läuft die Leisure-Erholung schneller. „Während Direktverbindungen in diesem Jahr auf 80 Prozent der Werte aus dem Jahr 2019 ansteigen und ab 2022 sogar die Vorkrisenzahlen übertreffen, wird der Rest des Markts das wohl erst 2025 schaffen“, so das Fazit von Analyst Irving. Besonders bei Geschäftsreisen dürfte sich die Erholung wegen der neuen Omikron-Variante nun weiter deutlich ins Frühjahr verschieben, erwartet Myles Walton, Luftfahrtspezialist der Investmentbank UBS.