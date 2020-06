Lufthansa Thiele hält sich weiter bedeckt

Finanzminister Scholz hatte Änderungen an dem Plan vergangene Woche ausgeschlossen und setzt jetzt auf Überzeugungskraft: Die Regierung habe mit der Lufthansa ein sehr gutes Paket ausgehandelt, das auch die Zustimmung der EU-Kommission finde, sagte er vor dem Gespräch mit Thiele bei einer Finanzkonferenz in Frankfurt, zu der er zugeschaltet war. „Ich glaube, über den Vorschlag zu diskutieren - was wir tun, um klarzumachen, worum es geht - könnte einen Konsens bringen“, ergänzte er in seinem auf Englisch gehaltenen Redebeitrag. Die Lufthansa sei ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Die Regierung müsse es möglich machen, dass es die kritische Lage durch die Corona-Pandemie überlebe. Die Unsicherheit über die Zukunft von Europas größter Airline ließ Lufthansa-Aktien am ersten Handelstag nach dem Dax-30-Abstieg um fast neun Prozent absacken.