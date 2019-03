Nach dem Absturz: Wo die Boeing 737 Max 8 noch fliegt

Keine deutsche Airline fliegt mit Boeings aktuell wichtigstem Modell, wie das Verkehrsministerium in Berlin mitteilte. Die Tuifly-Fluggesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Großbritannien und Skandinavien dagegen schon. Hier ist ein Einsatz auch für deutsche Urlauber durchaus denkbar. Ähnlich sieht es bei Kunden der Lufthansa aus: Sie gehört der Star Alliance an, die ein gemeinsames Flugnetzwerk betreibt. Viele der dort versammelten Partner nutzen die Boeing 737 Max 8 und lassen sie weiterhin fliegen – darunter die polnische LOT, Air Canada, Turkish Airlines und die Singapore-Airlines-Tochter Silk Air. Wer bei der Lufthansa gebucht hat und beispielsweise in Kanada in einen innerkanadischen Flug umsteigt, kann sich also durchaus einer Maschine dieses Typs landen.