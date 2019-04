Nach dem Chaosjahr 2018 Die Osterferien werden der erste Härtetest für den Luftverkehr

In den kommenden Tagen wird es ernst an den deutschen Flughäfen. Wenn an diesem Wochenende die Osterferien in allen größeren Bundesländern beginnen, drängen Hunderttausende Passagiere gleichzeitig an die Gates. Weil der große Andrang im vergangenen Sommer zum beträchtlichen Chaos in Europas Luftraum beigetragen hat, soll in dieser Saison alles besser werden, haben Airlines, Behörden und Flughäfen versprochen. Doch weiter bestehende Personalengpässe bei der Flugsicherung und neue Probleme beim Fluggerät lassen keine Euphorie aufkommen.