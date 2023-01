Nach Reed Hastings Rücktritt Hat jetzt eine neue Zeit bei Netflix begonnen?

Die derzeitige Flut an Sport-Inhalten auf dem Streamingdienst hat Kalkül: Parallel zum Jahresabschluss gab Netflix-Mitgründer Reed Hastings am Donnerstag seinen Rücktritt als Co-CEO bekannt. Er übergebe die Konzernführung an seinen Co-Chef Ted Sarandos und an Greg Peters und wechsle selbst in den Verwaltungsrat, teilte er mit. Der Schritt war schon lange in Vorbereitung – sukzessive hatte sich Hastings in den vergangenen Jahren aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. In einem Blogbeitrag zu seinem Rücktritt als Co-Chef lobte Hastings denn am Donnerstag auch vor allem die „mutige“ Strategie seiner durch ihn selbst installierten Nachfolger, das Content-Portfolio zu erweitern – an der der Streamingdienst künftig weiter festhalten wird.